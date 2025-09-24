24日、自民党総裁選（10月4日投開票）の5候補が日本記者クラブ主催の公開討論会に出席した。5候補が順に相手を指名して質問する場面において、1巡目では小泉進次郎氏を除く4人中の3人が小泉氏を指名した。【映像】“進次郎包囲網”が敷かれた瞬間林芳正氏は小泉氏に「100万円給料を増やすという方向性は私の1％実質成長と一緒だと思っている。先ほど『インフレ対応型』という話があったが、大体どれぐらいのインフレ率・物価上