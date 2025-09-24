◇MLB ダイヤモンドバックス5-4ドジャース(日本時間24日、チェイス・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手が6回無失点と好投しましたが、救援陣が逆転を許し勝利投手の権利を失いました。ドジャースは2回にテオスカー・ヘルナンデス選手がホームラン。先発の大谷選手は4回までで8個の三振を奪うなど6回無失点の好投で勝利投手の権利を持って降板します。打線は6回にテオスカー・ヘルナンデス選手の2点タイムリースリーベース、7回