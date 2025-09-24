アディッシュと大和自動車交通がストップ高に買われたほか、ＷｉｌｌＳｍａｒｔが急伸している。１０月４日投開票の自民党総裁選を前に、公開討論会が行われ、５人の候補者がそれぞれの政策をアピールしている。日本テレビが２１日に報じた党員、党友を対象とした電話調査では小泉進次郎農相を支持するとの回答がトップとなっている。国会議員を交えた選挙において、高市早苗前経済安保相と小泉農相が有力候補として各メ