ＮＳＤが大幅続伸。大和証券は２２日、同社株の投資判断を「２（アウトパフォーム）」から「１（買い）」へ引き上げた。目標株価は３６００円から４２００円に見直した。同社は独立系のソフト開発会社で、幅広い業種向けで好調。同証券では２６年３月期の連結営業利益を前期比８．４％増の１８２億６０００万円と予想しており、会社計画（１７１億円）を上回ると見込んでいる。中小型システムインテグレーター