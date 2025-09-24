「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」２４日午後２時現在でゼンショーホールディングスが「売り予想数上昇」３位となっている。 同社が運営する牛丼チェーン「すき家」は８月２８日に牛丼の値下げの実施を発表した。すき家を巡っては、既存店ベースでの客数が前年を下回る状態が続いている。客単価の低下と既存店売上高への押し下げ効果への懸念から発表翌日に同社株は押し