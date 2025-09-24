[故障者情報]柏レイソルは24日、MF渡井理己の負傷を発表した。12日のJ1リーグ第29節神戸戦で負傷した渡井は右膝前十字靭帯断裂、内側側副靭帯損傷と診断されたようだ。なお、全治等の詳細は発表されていない。チームは第31節終了時点で首位の鹿島と勝ち点5差の4位。逆転での優勝を狙うチームにとって、今季リーグ戦28試合1得点を記録していた渡井の離脱は痛手となりそうだ。