大分トリニータは24日、富山新庄クラブ(北信越リーグ)へ育成型期限付き移籍中のDF小野俊輔が移籍期間延長することが決定したと発表した。期間延長は25年11月30日までとなる。小野はクラブを通じ、「大分トリニータに関わる全ての皆様お久しぶりです!富山新庄クラブはリーグ戦で初優勝を成し遂げる事ができました!自分としては充実した半年でした!後2ヶ月、全国社会人サッカー選手権大会、全国地域サッカーチャンピオンズリーグ