FENDI（フェンディ）ブランドアンバサダーを務めるSnow Manの目黒蓮。イタリア・ミラノで開催されるFENDIの2026年春夏ウィメンズ・メンズコレクションの合同ショーに向かう空港ルックが、FENDI公式、雑誌『メンズノンノ』公式、『L’OFFICIEL SINGAPORE』公式、それぞれのSNSにて公開された。 【写真＆動画】目黒蓮がミラノに旅立つラフな空港ルック①～③ ■イタリアで行われるフェンディのショ