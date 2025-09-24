クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンは、秋らしい旬の人気スイーツを“秋の味覚モンスター”に変身させた、コワかわいい「ハロウィンドーナツ」を、クリスピー・クリーム･ドーナツ 全店舗で10月8日から期間限定で販売する。【写真】限定ドーナツをぜいたくに！『ハロウィンボックス』今年のハロウィンは、秋の味覚を代表する“いも”“栗”“かぼちゃ”を使用した秋らしい人気のスイーツが、“秋の味覚モンスター”に大