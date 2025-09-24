ロッテ３０日の楽天戦（ＺＯＺＯマリンスタジアム）の試合後に、今シーズン限りで現役引退することを発表した美馬学投手の引退セレモニーを実施することが決まったと２４日、発表した。セレモニーでは、現役生活１５年間を振り返るスペシャルムービーの上映や挨拶、グラウンド一周などを実施する予定。バックスクリーンでの美馬の背番号「１５」のフラッグ掲揚や球場正面の装飾が美馬の特別デザインに変わり、引退記念ボード２