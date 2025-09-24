女優山口智子（60）が21日放送されたTBS系特番「バカリズム×山口智子ちょっと聞いてよ！ぐちバカリ」に出演。冒頭で、ともにMCを務めた人気芸人に自らハグを連発する一幕があった。家庭や職場などで起きた“あるある話”をショートアニメで再現しつつ、出演者らがトークで盛り上がるバラエティー特番。山口はお笑いタレントのバカリズム（49）とタッグを組んでMCを務めた。冒頭で、先にスタジオにいたバカリズムが「山口さ〜ん！