『ちびまる子ちゃん』とサンリオキャラクターズによるコラボアイテムが発売されました。本コラボでは、2025年9月20日(土)からキデイランド5店舗で開催中の「ちびまる子ちゃん×サンリオキャラクターズフェア」にて、コラボレーションアイテムを販売。コラボレーションイラストには、『ちびまる子ちゃん』の世界を訪れたサンリオキャラクターズの姿が。アニメにも度々登場する甘味処「みつや」でかき氷やアイスキャンデーを食べたり