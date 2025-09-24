ＡＢＥＭＡは２３日、恋愛リアリティーショー「ラブキャッチャージャパン２」の第２話を放送した。スタジオＭＣとして、女優の山本舞香が出演。夫でロックバンド「ＭＹＦＩＲＳＴＳＴＯＲＹ」のボーカル・Ｈｉｒｏとの夫婦生活を明かした。“真実の愛”か“欲望の金”を求める男女１０人が共同生活を送る本番組は恋模様と葛藤の中で、人間の本性が浮き彫りになる恋愛リアリティーショーとなっている。スタジオトークでは