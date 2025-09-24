ロッテは３０日の楽天戦（ＺＯＺＯ）の試合後に、今季限りでの引退を発表した美馬学投手の引退セレモニーを実施すると発表した。セレモニーでは、現役生活１５年間を振り返るスペシャルムービーの上映やあいさつ、グラウンド一周を予定。バックスクリーンへの美馬の背番号「１５」のフラッグ掲揚や球場正面の装飾が特別デザインに変わり、引退記念ボード２万枚を各ゲートに配置する。記念チケットも各ゲートで来場者全員に渡す