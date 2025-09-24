巨人は、「２０２５イースタン・リーグ優勝記念グッズ」を、２４日から公式オンラインストアで受注販売する。一部の商品は、ジャイアンツタウンスタジアムのグッズショップ「ＧＩＡＮＴＳＴＯＷＮＳＴＯＲＥ」で２６日から取り扱う。ジャイアンツタウンスタジアム開業元年に、現行制度で「最後のイースタン・リーグ王者」に輝いた記念として、優勝ロゴをあしらったＴシャツやフェイスタオルのほか、優勝を決めた９月１６