◆米大リーグダイヤモンドバックス５×―４ドジャース（２３日、米アリゾナ州フェニックス＝チェースフィールド）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２３日（日本時間２４日）、敵地・ダイヤモンドバックス戦に「１番・投手、指名打者」でフル出場し、投げては今季最長で最多の６回９１球を投げて５安打無失点、８奪三振の好投を見せて２勝目（１敗）の権利を持って降板したが、救援陣が４点のリードを守れずにサヨナラ負けを