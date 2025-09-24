通算２０００勝以上の騎手が腕を競う第３２回ゴールデンジョッキーカップが２４日、園田競馬場で開催された。６レース終了後に行われた騎手紹介式に出場１２人が勢ぞろい。競馬史を彩った勝負服をまとった横山典弘騎手＝美浦・フリー＝が登場するとスタンドからは大歓声があがった。３０回大会に出場した時は白、緑一本輪、袖緑縦縞のメジロ牧場をイメージした勝負服をチョイスした横山典だが、今回は胴黒、黒袖を着用。「シン