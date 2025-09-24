ボーイズグループBTS（防弾少年団）のJIN（ジン）と韓国外食企業「ザ・ボーン・コリア（The BORN KOREA）」のペク・ジョンウォン代表と共に設立した農業会社法人「ジニーズランプ（JINI's LAMP)」が、国立農産物品質管理院から告発された。23日、韓国の芸能メディア「10asia（テンアジア）」によると、告発申告は22日に国民申聞鼓を通じて入り、国立農産物品質管理院側は所轄の礼山（イェサン）事務所を通じて直ちに調査に着手した