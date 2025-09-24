鹿児島県の奄美地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。頑丈な建物内に移動するなど安全確保に努めてください。気象庁によりますと、鹿児島県の奄美地方で竜巻などの激しい突風が発生したとみられます。奄美地方では大気の状態が非常に不安定になっていて、竜巻などの激しい突風が発生するおそれが高まっています。空の様子に注意してください。雷や急な風の変化など積乱雲が近づく兆しがある場合には、頑丈な建物内に