(C)吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable 劇場公開中の「劇場版『鬼滅の刃』無限城編 第一章 猗窩座再来」。今回第6弾キービジュアルが公開された。合わせて、キービジュル公開PVもYouTubeにて公開されている。 なお、同作は9月22日までの公開66日間で、興行収入340億1,149万700円、観客動員数は2,362万1,279人を記録している。 『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第6弾キー