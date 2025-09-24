韓国の尹錫悦前大統領の妻、金建希（キム・ゴンヒ）被告の初公判が24日午後、ソウル中央地裁で始まりました。金被告は午後2時ごろ、上下スーツに白いシャツ、めがねと大きめのマスクをつけて法廷に入り、被告人席に座りました。金被告が公の場に姿を見せるのは、先月12日に逮捕されソウル市内の拘置所に勾留されて以来、およそ1か月半ぶりです。韓国の特別検察は、金被告を旧統一教会関係者から高級ブランド品を受け取ったとする