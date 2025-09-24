タイの首都バンコクで24日、大規模な道路の陥没事故がありました。現場では地下鉄の建設工事が行われていたということです。道路にできた大きな穴。次の瞬間、路面の一部が崩れ、当局の車が巻き込まれて落ちていきました。24日早朝、首都バンコクの中心部にある道路で大規模な陥没事故が起きました。現地メディアによりますと、道路は長さ30メートル、幅30メートル、深さ50メートルにわたって陥没し、その後も規模が広がっていると