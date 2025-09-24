25日(水)は、低気圧が発達しながら日本海を進み、寒冷前線が通過する日本海側の地域では雨が降るでしょう。日本海側や北海道では雷をともなって雨脚の強まるところもあり、土砂災害などに注意、警戒が必要です。25日午前9時の予想天気図です。沿海州付近から北海道へと低気圧が発達しながら進む見込みです。寒冷前線が通過する北陸など日本海側の地域では、25日は雷をともなって雨が強まりそうです。今後の雨と風の予想ですが、25