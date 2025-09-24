雪印メグミルクグループの雪印ビーンスタークは、妊娠をのぞむ女性に不足しがちな栄養素を手軽に摂取できる葉酸サプリメント「ビーンスターク はなえみ」（120粒（30日分））を発売する。応援購入サービス「Makuake」で、9月19日から先行販売を開始した。国民健康・栄養調査でわかった、女性のビタミン・ミネラルの摂取実態。妊娠を計画している女性や妊娠中の女性には、さらに量を増やさなければいけない栄養素がある。推奨量から