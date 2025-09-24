「JAL特製『九州じゃんがら』監修 とんこつ風味噌ラーメン」JALグループの商社JALUX（ジャルックス）は、今回JALグループのグルメブランド「JAL SELECTION」から、国際線のファーストクラスやビジネスクラスで提供実績のある人気メニュー「JAL特製『九州じゃんがら』監修 とんこつ風味噌ラーメン」と「カレーハウスリオ監修 キーマカレー」の2商品をJALショッピングJAL Mall店で9月22日から発売した。「カレーハウスリオ監修 キー