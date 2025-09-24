グローバル刃物メーカーの貝印は、一生ものの調理ブランドシリーズ「Michel BRAS（ミシェル・ブラス）」の新アイテムとして、包丁をはじめとする全3種類のキッチンアイテムを発売する。9月22日から貝印公式オンラインストアをはじめ、全国の専門店、百貨店など（店舗によって入荷日が前後する）で順次販売を開始した。今回発売するのは、17年ぶりの新アイテムとなる包丁シリーズをはじめ、優れた切れ味を保つために設計された砥石