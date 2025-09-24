署名セレモニーの様子 22日、ソフトバンクは、Meta、アイ・ピー・エス、TM Technology Services Sdn. Bhd.および PT XLSmart Telecom Sejahtera Tbkと、日本とシンガポールを結ぶ国際海底ケーブル「Candle（キャンドル）」の建設に合意したと発表した。あわせて、日本電気（NEC）とシステム供給契約を締結した。 運用開始は2028年の予定。 Candleは総延長約8000kmの光海底ケーブル