声優の黒田崇矢が24日、都内で「龍が如くスタジオ」の新作タイトル発表会「RGG SUMMIT 2025」に登壇した。【動画】黒田崇矢＆徳重聡、シリーズ20周年に感慨「バケモンですね」「龍が如く」シリーズは、「大人向けのエンタテインメント作品」というコンセプトの元、2005年に誕生。愛、人情、裏切り…巨大歓楽街に生きる熱き男たちの生き様を、リアルな現代日本を舞台に表現した。シリーズ累計販売本数は2770万本／DLを超える（