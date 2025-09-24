「ダイヤモンドバックス５−４ドジャース」（２３日、フェニックス）ドジャースは悪夢の逆転サヨナラ負け。大谷翔平投手が圧巻投球を披露したが、リリーフ陣が崩れて２勝目はならなかった。地区優勝のマジックは３のまま、パドレスとのゲーム差は１・５となった。救援陣がまたも不安を露呈。試合後、ロバーツ監督はカーショーがブルペン待機していたことを明かした。２８日（日本時間２９日）に先発予定としながら、２４日（