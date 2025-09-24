子どもが生まれたことをきっかけに、3800万円の新築戸建てを購入するケースを考えてみましょう。 義両親から「500万円援助するよ」といった申し出があった場合、気になるのは贈与税でしょう。通常であれば基礎控除110万円を超える部分に課税されますが、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」を使えば、非課税枠を活用できるのでしょうか。 本記事では、制度の内容と条件、500万円を援助され