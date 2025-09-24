【モデルプレス＝2025/09/24】女優の内田理央が23日、ABEMAによるトーク番組「すっぴんトーク meets SPRiNG」に出演。致死率50%の病気に罹っていたことを明かした。【写真】内田理央、2年前の美脚眩しいミニスカ姿◆内田理央「50%の確率で死にます」と宣告されていた人生のターニングポイントについて聞かれた内田は「数年前に体調を崩して急に入院することがあった」と振り返り、「その時に『50%の確率で死にます』みたいな。急に