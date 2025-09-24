「ハイエース 16人乗り仕様」に反響続々トヨタのブラジル法人は2025年9月1日、商用車「ハイエース」の5列シート16人乗り仕様を現地で発売しました。送迎や業務用途に対応する多人数乗りモデルとして、国内ユーザーからも注目を集めています。ビッグなハイエース！【画像】超カッコいい！ トヨタ新「“大きな”ハイエース」を画像で見る（44枚）ハイエースは、1967年の誕生以来、日本をはじめアジア、中近東、オセアニア、ア