【新華社寧波9月24日】中国の沿海地域では秋の到来に伴い、エビの収穫期を迎えている。浙江省寧波市寧海県の強蛟鎮ではこのところ、住民らが好天に恵まれた日を利用し、水揚げされたばかりのエビを干しエビへと加工する作業に追われている。同市寧海湾では、2024年の干しエビおよび魚の干物の売上高が2500万元（1元＝約21円）に上った。地元の「天日干し」加工業は、地元村民に豊かさをもたらす「金の鍵」になっている。（記者