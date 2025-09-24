２３日、グローバル発展イニシアチブ・ハイレベル会合に出席する李強氏（壇上右から４人目）。（国連＝新華社記者／丁海濤）【新華社国連9月24日】中国の李強（り・きょう）国務院総理は23日、米ニューヨークの国連本部で中国が主催したグローバル発展イニシアチブ・ハイレベル会合に出席し、あいさつした。２３日、グローバル発展イニシアチブ・ハイレベル会合に出席する李強氏（壇上右から４人目）。（国連＝新華社記者／