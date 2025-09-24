日向坂46が、新企画「五期生のぽかぽか写真館」をきょう24日正午から公式サイトで公開した。1人目には、15thシングル収録の五期生楽曲「空飛ぶ車」でセンターを務める松尾桜が登場。今後、五期生メンバーを毎日1人ずつ、撮りおろしグラビアで紹介していく。【写真】彼女感満載！水族館でデートグラビアに挑戦した松尾桜今後も連日、五期生それぞれの個性を映し出したビジュアルが更新されていく予定で、ファンにとっては見逃せ