½÷Í¥¤Î¾å¸ÍºÌ¡Ê40¡Ë¤¬24ÆüÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡ÖÅ°»Ò¤ÎÉô²°¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£3¿Í¤Î»Ò¶¡¤È¡¢3¿ÍÌÜ¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤«¤é¤Î¼«¿È¤ÎÊÑ²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£¾å¸Í¤Ïº£Ç¯¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼25¼þÇ¯¡£2012Ç¯9·î14Æü¡¢¼«¿È¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ËEXILE¤ÎHIRO¤È·ëº§¡£2015Ç¯¤ËÂè1»ÒÄ¹½÷¡¢19Ç¯¤ËÂè2»ÒÄ¹ÃË¡¢23Ç¯¤ËÂè3»Ò¼¡ÃË¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£27ºÐ¤Ç·ëº§¤·¤¿¾å¸Í¤Ï29ºÐ¤ÇÂè1»Ò¤ò½Ð»º¡¢3¿Í¤Î»Ò¶¡¤Ï¸½ºß¡Ö1ÈÖ¾å¤¬10ºÐ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤Æ¡£10ºÐ¡¢6ºÐ¡¢2ºÐ¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£