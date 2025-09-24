【ニューヨーク＝太田晶久】石破首相は２３日午後（日本時間２４日午前）、訪問先の米ニューヨークで、トランプ米大統領夫妻主催の歓迎会に出席し、トランプ氏と立ち話を行った。首相はこれまでのトランプ氏の友情と信頼に謝意を示し、「世界の平和と繁栄を実現していく上での日米同盟の重要性は今後も変わらない」と述べた。首相は歓迎会でウクライナのウォロディミル・ゼレンスキー大統領とも懇談した。