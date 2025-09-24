丸山茂樹が代表理事を務める一般財団法人『丸山茂樹ジュニアファンデーション』は23日、第34回「丸山茂樹ジュニアファンデーションゴルフ大会」（千葉・平川CC）を開催。中学男女、高校男女の4部門で、計77人が18ホールストロークプレーで頂点を争った。〈連続写真〉タテ振りからヨコ振りに！松山英樹のスイングはこう変わった高校女子の部は仁科優花（第一学院高1年）、男子の部は竹花颯汰（目黒日大高3年）が制した。仁科は「