21日の新潟県内は高気圧に覆われ広く晴れています。日中の最高気温が30℃以上の真夏日となるところがある見込みで熱中症に注意が必要です。高気圧に覆われ広く晴れている県内。新潟市中央区では21日朝、日差しが降り注ぎ、日傘を差して歩く人の姿がみられました。午前11時現在の最高気温は上越市高田で28.2℃、新潟市東区で26.7℃などとなっています。この後気温はさらに上がり、日中の予想最高気温は上越市高田で31℃、長岡市で30