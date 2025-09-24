日本生命がフジテレビへのCM出稿を近日中に再開することがわかりました。中居正広氏と元女性アナウンサーの一連の問題を受けて、多くのスポンサーが今年1月からフジテレビでのCM放映を見合わせています。こうした中、日本生命は近日中にCM出稿を再開する方針であることが明らかになりました。再開する理由について「フジ・メディアHDおよびフジテレビの再発防止に向けた取り組みが一定進捗したと考えられるため」としています。フ