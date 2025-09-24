23日夜、新潟市で刃渡り6センチを超える包丁を持ち歩いていた銃刀法違反の現行犯で職業・年齢不詳の男が逮捕されました。その直前には付近で強盗未遂事件が発生していて、警察は関連があるとみて調べています。銃刀法違反の現行犯で逮捕されたのは住所・職業・年齢不詳の男です。男は23日午後9時前、新潟市中央区で正当な理由なく、刃渡り6センチを超える包丁一本を所持した疑いが持たれています。警察によりますと男の逮捕前の23