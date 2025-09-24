2030年、次期万博を首都・リヤドで開催するサウジアラビアが9月23日、大阪・関西万博でナショナルデーを迎えた。大阪・関西万博 サウジアラビア王国ナショナルデー〈2025年9月23日午後 大阪市此花区・夢洲 EXPOホール「シャインハット」〉セレモニーに登壇したサウジアラビアのファリハ投資相は「大阪・関西万博が寛容とおもてなしの心で迎えたように、我々もリヤドで世界の方々をお迎えする」と決意を新たにした。ステージで