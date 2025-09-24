２４日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２３８．５０ポイント（０．９１％）高の２６３９７．６２ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０４．５３ポイント（１．１３％）高の９３９４．８７ポイントと３日ぶりに反発した。売買代金は１５０９億２１５０万香港ドルとなっている（２３日前場は１６５２億３０１０万香港ドル）。米中関係の改善期待が相場を支