蚊は人が吐き出す二酸化炭素（ＣＯ２）を感知することで視覚や嗅覚が鋭くなり、においなどへの反応を強めることがわかったと、理化学研究所と花王の研究チームが発表した。蚊に刺されないための有効策を考える手がかりになるという。論文が科学誌サイエンティフィック・リポーツに掲載された。蚊は人が吐き出したＣＯ２を感知することで屋外では約１０メートル先の人を認識し、視覚や嗅覚を頼りに近づくことができるとされる。