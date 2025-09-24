読売３３３の開発に携わった野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティングの清水康弘氏が、プロの目線で、誕生までの経緯や指数の特徴を語ります。◇読売新聞が新しく株価指数を作るなら、「等ウェート」がいい。私がそう思ったのは、単に日本ではまだあまり知られていない、新しい計算方法だったから、というだけではありません。等ウェートは、計算がシンプルでわかりやすいのです。広く皆さんに知ってもらう