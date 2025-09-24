…あのおてんば娘ー！！理想の彼氏はスパダリ系！恋愛偏差値ゼロの女子高生は夢見る乙女／エセスパダリには屈さない！１（1）「あのじゃじゃ馬〜!!」自由過ぎるギャルお嬢様と生真面目な元ヤン執事が繰り広げる、ドタバタ日常コメディ！日本テレビの人気バラエティ番組「有吉の壁」から生まれた、ぱーてぃーちゃん・金子きょんちぃさんとガクテンソク・奥田修二さんの即興ユニット「京佳お嬢様と奥田執事」。放送直後からSNSで大バ