9月24日（現地時間23日、日付は以下同）。ユタ・ジャズは、30日のトレーニングキャンプ開始まで1週間を切った時点でKJ・マーティンをウェイブ（保有権放棄）したことを発表した。 元オールスターフォワードのケニョン・マーティン（元ニュージャージー・ネッツほか）を父に持つマーティンは、NBAで5シーズンをプレーしてきた198センチ97キロのフ