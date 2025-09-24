太平洋工業は堅調。旧村上ファンド関係者が運営する投資会社エフィッシモ・キャピタル・マネージメントが２２日付で関東財務局に提出した変更報告書で、太平洋工株の保有割合が１０．４５％から１１．４７％へ増加したことが判明した。保有目的は「投資及び状況に応じて経営陣への助言、重要提案行為等を行うこと」としている。報告義務発生日は９月１２日。 太平洋工は現在、１株２０５０円でＭＢＯを実施中。同社は