午後２時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７４０、値下がり銘柄数は８１９、変わらずは５５銘柄だった。業種別では３３業種中１７業種が上昇。値上がり上位にその他製品、機械、鉱業、非鉄金属など。値下がりで目立つのはガラス・土石、サービス、保険など。 出所：MINKABU PRESS