ALL DIFFERENT株式会社およびラーニングイノベーション総合研究所®は、2025年5月20日～7月17日の期間で、管理職531名を対象に「管理職意識調査」を実施し、回答者のうち課長クラス以上の管理職の「部下育成」に焦点を当てた結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。 本ニュースのサマリー 評価者としての最大の課題「チーム内で極端な評価をつけることをためらってし